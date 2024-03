China abre disputa na OMC contra subsídios dos EUA para proteger setor de veículos elétricos

GENEBRA (Reuters) - A China iniciou um processo de solução de controvérsias contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC) para proteger seus interesses no setor de veículos elétricos, informou a missão permanente chinesa na OMC na terça-feira.

A China disse que estava contestando "subsídios discriminatórios" sob a Lei de Redução da Inflação dos EUA que, segundo ela, resultou na exclusão de produtos da China e outros países da OMC.

A ampla lei fornece bilhões de dólares em créditos fiscais para ajudar os consumidores a comprar veículos elétricos e as empresas a produzir energia renovável.

"Sob o pretexto de responder à mudança climática, reduzir a emissão de carbono e proteger o meio ambiente, (esses subsídios) estão, na verdade, condicionados à compra e ao uso de produtos dos Estados Unidos ou importados de determinadas regiões", disse a missão chinesa.

Uma autoridade da OMC confirmou que foi recebido um pedido da China para consultas de disputas sobre o assunto, sem fornecer detalhes.

Em Pequim, um porta-voz do Ministério do Comércio da China disse que Washington foi instada a "corrigir prontamente as políticas industriais discriminatórias e manter a estabilidade das cadeias industriais e de suprimentos globais para veículos de energia nova".

Não houve resposta imediata do Escritório do Representante Comercial dos EUA em Washington a um pedido de comentário.

(Reportagem de Emma Farge, Gabrielle Tétrault-Farber em Genebra e Bernard Orr em Pequim)