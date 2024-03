Casas Bahia amplia prejuízo líquido a R$1 bi no 4º tri, mas melhora fluxo de caixa

SÃO PAULO (Reuters) - A Casas Bahia teve uma elevação no prejuízo líquido do quarto trimestre, com impacto da linha financeira e de reestruturação anunciada no ano passado, mas registrou sua primeira geração de caixa anual após três anos, conforme balanço divulgado na noite de segunda-feira.

A Casas Bahia apurou prejuízo líquido contábil de 1 bilhão de reais no quarto trimestre do ano passado, contra perda anterior de 163 milhões no mesmo período em 2022. No terceiro trimestre, o prejuízo líquido foi de 836 milhões de reais.

"Sabíamos que o plano de transformação iria incorrer em algumas despesas e até caixa não recorrentes", disse o diretor financeiro da companhia, Élcio Ito, à Reuters. "O importante é a não recorrência desses impactos e o quanto vai melhorar daqui para frente."

O lucro caixa após ajustes da Casas Bahia foi de 610 milhões de reais no quarto trimestre, afirmou a empresa.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 163 milhões de reais no trimestre encerrado em dezembro, frente a um Ebitda ajustado de 629 milhões nos últimos três meses de 2022. A margem Ebitda ajustada ficou em 2,2%, de 7,1% um ano antes.

O fluxo de caixa livre da Casas Bahia, por sua vez, foi positivo em 721 milhões de reais no período, desempenho que a companhia atribuiu à execução do seu plano de reestruturação para melhora da performance de caixa. No ano, a geração de caixa foi de 648 milhões de reais.

"Em 2023, tivemos o melhor fluxo de caixa livre dos últimos quatro anos, virando para positivo após três anos negativos", afirmou o diretor financeiro, em comparação que não inclui a entrada de 1,75 bilhão de reais no caixa da empresa em 2022 pela renovação de parceria com a Bradescard.

A Casas Bahia anunciou no início do segundo semestre de 2023 um plano de reestruturação para 2025, que já levou à demissão de mais de 8 mil funcionários, ao fechamento de 55 lojas com desempenho abaixo do esperado, à redução de mais de 1 bilhão de reais em estoques e à migração da venda de 23 subcategorias de produtos com margens negativas para o marketplace da companhia.

No quarto trimestre, o desempenho de caixa "é sazonalmente um pouquinho mais forte, por conta de Natal, Black Friday, mas foi um bom trimestre de geração de caixa livre, que foi até superior aos pagamentos de juros recorrentes no quarto trimestre", acrescentou Ito.

A Casas Bahia, que também detém a marca Ponto, teve receita líquida de 7,4 bilhões de reais no trimestre, queda de 16% frente ao mesmo período do ano anterior. As vendas medidas pelo indicador GMV caíram 12% no total, com as vendas nas lojas físicas, principal operação da empresa, recuando 7,3%.

As despesas com vendas, gerais e administrativas somaram 1,9 bilhão de reais nos meses de outubro a dezembro de 2023, recuo de 4% ano a ano, enquanto o resultado financeiro ficou negativo em 734 milhões de reais, superior ao resultado negativo de 641 milhões de reais um ano antes.

(Por André Romani e Patrícia Vilas Boas)