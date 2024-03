Carro desgovernado invade doceria e quase atropela criança em Praia Grande, no litoral de SP

Vídeos de câmeras de segurança de uma doceria em Praia Grande (SP), cidade da Baixada Santista, flagraram o momento em que uma criança escapa de ser atingida por um veículo desgovernado que invadiu o estabelecimento no sábado, dia 23.

No momento do acidente, o menino está acompanhado por uma mulher no balcão da loja enquanto três funcionárias fazem o atendimento. O vídeo mostra o momento em que as pessoas percebem o veículo desgovernado avançando para o local.

Imediatamente, a criança e a mulher correm para o fundo da loja, as funcionárias se afastam. Segundos depois, o carro invade o local, quebrando portas de vidro e arrastando mesas até perder velocidade e parar fora do alcance da câmera.

Segundo a Polícia Militar, o acidente teria partido de uma colisão na Rua Botafogo, no bairro Guilhermina. O motorista teria perdido o controle da direção e invadido a loja após bater na lateral de outro carro.

Mesmo se tratando de uma acidente sem vítimas, os envolvidos foram orientados a registrar boletim de ocorrência.