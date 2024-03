Caminhão bate em viga e derruba passarela na Rodovia Anhanguera no interior de SP

Um caminhão basculante bateu em uma viga e derrubou parte de uma passarela no km 226,5 da Rodovia Anhanguera, em Porto Ferreira, interior de São Paulo, nesta segunda-feira, 25. O acidente ocorreu por volta das 22h45 e, segundo o Corpo de Bombeiros, não deixou vítimas.

A Arteris Intervias, concessionária responsável pela administração do trecho, afirmou que irá instaurar procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do acidente e tomar as providências cabíveis com relação ao dano no patrimônio.

A parte da passarela que não suportou o impacto da batida ficava sobre a pista norte da rodovia que teve o trânsito interrompido durante a madrugada. Nas redes sociais, a Arteris anunciou no início da madrugada a liberação da faixa esquerda e às 4h10, a liberação da faixa direita, retomando o tráfego totalmente ainda na madrugada.

A estrutura comprometida passou por avaliação de equipes de Engenharia e Conservação da concessionária e também será submetida a uma análise técnica estrutural. "Somente após a conclusão será possível definir a programação da obra de reconstrução", disse a empresa.

A passarela ficará interditada até a finalização total das obras e a orientação para os pedestres é que utilizem a passarela do km 227 para garantir uma travessia segura.