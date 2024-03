Cães morrem por envenenamento em condomínio de luxo no Paraná

A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de três cães no condomínio de luxo Alphaville, no município de Pinhais. O corpo de um deles foi encontrado no último domingo (24).

O que aconteceu

Os animais foram envenenados. A polícia acredita que alguém tenha arremessado aos cães comida com chumbinho - um veneno agrícola ilegal.

Os casos não são isolados. Os animais morreram nas mesmas condições, no mesmo período e da mesma forma, segundo Guilherme Dias, chefe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Polícia pede ajuda da população. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 181 do Disque-Denúncia ou (41) 3251-6200. Os investigadores também estão em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o autor do crime.

O UOL tenta contato com a administração do condomínio. O texto será atualizado em caso de retorno.