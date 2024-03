Bunge e Repsol anunciam acordo para joint venture de combustível renovável

Barcelona, 26 - A petrolífera espanhola Repsol anunciou, nesta terça-feira, 26, um acordo com a Bunge para a criação de uma joint venture de combustíveis renováveis na Espanha. As empresas informaram que a Repsol vai comprar 40% de três instalações da Bunge Iberica, por um valor de até US$ 340 milhões. A companhia agrícola deve continuar operando nos locais. A parceria aumentará o acesso da Repsol a matérias-primas de baixa intensidade de carbono para produzir biocombustíveis, disseram em comunicado.A notícia sobre o negócio é positiva, mas "pequena demais para movimentar as ações", segundo o analista do banco Renta4, Pablo Fernández de Mosteyrín. A ação representa um passo em direção aos objetivos da empresa espanhola de energia e aumenta sua visibilidade, disse a Renta4 em nota. A Repsol afirmou que pretende aumentar sua capacidade de produção de biocombustíveis renováveis em 55% até 2027, em relação aos níveis atuais, e que está implantando bombas de combustíveis sustentáveis em sua rede de postos de gasolina. Fonte: Dow Jones Newswires