Bolsas da Europa operam com leve viés de alta, após dado alemão e notícias corporativas

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/03/2024 - As bolsas europeias operam com leve viés de alta na manhã desta terça-feira, após um dado alemão de confiança melhor do que o previsto e enquanto investidores digerem o noticiário corporativo.

Mais cedo, pesquisa na Alemanha mostrou que o índice GfK de confiança do consumidor para abril subiu para -27,4 pontos, superando as expectativas, embora ainda seja forte o desconforto em relação à perspectiva da maior economia da Europa.

Do noticiário de empresas, destaque positivo para a Ocado, cuja ação saltava 5% em Londres, após a empresa britânica de entrega de mantimentos divulgar sólido aumento de receita no primeiro trimestre. Por outro lado, o papel da Revolution Bars despencava 57% no mercado inglês, após a operadora britânica de bares revelar que está considerando vender suas operações na íntegra ou parcialmente.

Em Madri, a ação da Repsol avançava quase 1,5%, após a petrolífera espanhola anunciar um acordo com a Bunge para a criação de uma joint venture de combustíveis renováveis na Espanha.

Nas próximas horas, as atenções vão se voltar para dados dos EUA, em um momento de incertezas sobre quantas vezes o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) poderá reduzir juros este ano. Na semana passada, o Fed reiterou projeção de três cortes de juros para 2024, mas o presidente regional de Atlanta, Raphael Bostic, acredita que não ocorrerá mais do que uma redução este ano.

Às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,03%, enquanto a de Paris subia 0,21% e a de Frankfurt avançava 0,46%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,42%, 0,38% e 0,04%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires