Biden e Kamala vão à Carolina do Norte em busca de 1ª vitória democrata no Estado desde 2008

Por Jarrett Renshaw

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris viajam para a Carolina do Norte nesta terça-feira para contrastar sua agenda sobre saúde pública com um projeto oferecido recentemente pelos republicanos no Congresso, à medida que sua campanha de reeleição busca uma vitória democrata no Estado pela primeira vez desde 2008.

A viagem à Carolina do Norte marca o final da turnê de Biden por todos os Estados competitivos do país após o discurso sobre o Estado da União no início deste mês. Biden usou a turnê para traçar contrastes com os republicanos e para arrecadar milhões de dólares, enquanto seu oponente, Donald Trump, continua atolado em custosos processos civis e criminais.

A campanha de reeleição de Biden está de olho na Carolina do Norte depois que Trump conseguiu uma vitória estreita na última vez em que os dois se enfrentaram em 2020. O então candidato presidencial Barack Obama foi o último democrata a vencer o Estado em 2008, mas o partido observa que a margem de vitória dos republicanos tem diminuído nas últimas eleições.

Espera-se que Biden fale sobre o número recorde de inscrições no programa de saúde Obamacare, em 21 milhões, -- em comparação com 9 milhões quando ele assumiu o cargo -- bem como sobre um novo limite de preço de 35 dólares para a insulina e um plano para capacitar o governo federal a negociar os preços dos medicamentos com as empresas farmacêuticas pela primeira vez.

Ele contrastará essas realizações com um orçamento apresentado pelo Comitê de Estudos Republicanos que, segundo a assessora da Casa Branca Anita Dunn reduzirá o Obamacare e o seguro de saúde para os mais pobres, Medicaid, ao mesmo tempo em que eliminará as proteções para condições pré-existentes.

"A diferença é simples. O presidente e a vice-presidente sempre acreditaram que a saúde é um direito, não um privilégio", disse Dunn.

Trump atualmente está à frente de Biden por 3 pontos percentuais na Carolina do Norte, de acordo com a mais recente pesquisa de opinião do Marist Institute for Public Opinion. Como outras pesquisas, o levantamento mostra que Biden está perdendo terreno entre os eleitores negros.

Os democratas esperam que algumas disputas locais possam ajudar Biden a obter uma vitória em novembro. Eles acreditam que Mark Robinson, o candidato republicano a governador, pode fazer com que os eleitores votem nas candidaturas democratas em 2024.

Robinson tem um histórico de comentários antissemitas e se opõe ao aborto e aos direitos dos homossexuais.