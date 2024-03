Banco de desenvolvimento do Brics pretende fazer US$5 bi em empréstimos em 2024

BOAO, China (Reuters) - O Novo Banco de Desenvolvimento, criado pelo grupo Brics de economias emergentes, pretende fazer cerca de 5 bilhões de dólares em empréstimos este ano, disse seu vice-presidente, Zhou Qiangwu, nesta terça-feira.

"Durante a epidemia, nossos negócios foram um pouco afetados, mas agora tudo está voltando aos trilhos", disse Zhou à Reuters, à margem do Fórum anual de Boao.

Zhou não entrou em detalhes sobre como o banco pode ter saído dos trilhos, mas disse que a China e a Índia receberam um pouco mais de investimento do banco do que outros membros.

Com sede em Xangai, o banco foi criado em 2015 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecidos coletivamente como países do Brics. A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, é a atual chefe do Novo Banco de Desenvolvimento.

Zhou, o vice, disse nesta terça-feira que espera que a economia da China cresça cerca de 5% este ano, em linha com a meta do governo.

(Por Kevin Yao)