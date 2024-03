Incerteza da desinflação pode diminuir ritmo de queda de juros, diz Copom

O Banco Central avalia que a incerteza da desinflação pode reduzir o ritmo da queda da taxa de juros.

O que aconteceu

O Copom (Comitê de Política Monetária) diz que é apropriado adotar uma postura de cautela, principalmente em países emergentes. A ata da última reunião do Comitê foi divulgada hoje.

Em sua conclusão, o Comitê avalia que o cenário prospectivo de inflação não se alterou substancialmente, mas se mostra mais incerto. Ao fim, concluiu-se unanimemente pela necessidade de uma política monetária contracionista e cautelosa, de modo a reforçar a dinâmica desinflacionária.