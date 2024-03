Arte e história em Sena-Saint Denis para enquadrar os Jogos Olímpicos

Siga os passos de Kylian Mbappé em Bondy ou caminhe entre antigos reis de França em Saint-Denis... Entre os antigos enclaves e a nova Vila dos atletas dos Jogos Olímpicos de Paris, o patrimônio e a oferta gastronômica são extensos em Sena-Saint Denis, ao norte da capital francesa.

- Basílica de Saint-Denis, a última morada dos reis da França

Erguida nos séculos XII e XIII, a basílica-catedral de Saint-Denis, pioneira e obra-prima do estilo código, é o cemitério dos reis da França. Sua necrópole real abriga as sepulturas de 75 figuras da realeza. O monumento também conta com 70 jacentes, diversas esculturas funerárias e coloridas e espetaculares vitrais.

- O início de Kylian Mbappé, o menino de Bondy

Até seus 15 anos, foi no campo de grama sintética de Léo-Lagrange que o astro do futebol Kylian Mbappé começou sua caminhada, com a camisa do AS Bondy. Líder da seleção francesa e do Paris Saint-Germain, é o orgulho de sua cidade, onde um afresco gigante o representa na fachada de um imóvel.

- Villa9Trois em Montreuil, a referência gastronômica

É o único restaurante com estrela nesta área popular. Seu nome é uma homenagem ao apelido de Sena-Saint Denis, comumente denominado "o nove-três", pelo número do departamento (93). Seu chef, Camille Saint-M'Leux, passou pela célebre escola de gastronomia Ferrandi.

- Mercado de pulgas de Saint-Ouen, ponto dos antiquários

Expulsos de Paris em 1870, os trapeiros instalaram seus mercados do outro lado das fortificações, em Saint-Ouen. O mercado dos antiquários é um local imperdível para os colecionadores e decoradores de interiores.

- Arquitetura futurista d'Abraxas, com o selo de Bofill

Passear pelos cenários da saga americana "Jogos Vorazes" ou da obra de ficção científica "Brazil: O Filme" em Noisy-le-Grand: Les Espaces d'Abraxas, conjunto pós-modernista de 600 habitações concebido pelo arquiteto espanhol Ricardo Boffil é o cenário ideal para as distopias. O complexo, marcado pelo excesso, é feito com painéis de concreto, aço e vidro com linhas futuristas, com um espaço semelhante a um teatro da antiguidade clássica que faz as vezes de praça central.

- O 129, a referência do kebab

Este 'fast-food' localizado na rua Gabriel-Péri, no centro da cidade, é toda uma instituição em Saint-Denis há mais de uma década. Estudantes, operários e funcionários vêm de longe e fazem longas filas do lado de fora.

"As batatas fritas estão boas, o sanduíche não é muito gorduroso, o tamanho é perfeito (...) e principalmente a carne, macia, marinada durante horas", explica Elie Marot, um profissional do kebab.

