Agência da ONU para refugiados palestinos diz que tem fundos para operar até final de maio

Por Gabrielle Tétrault-Farber

GENEBRA (Reuters) - A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA, na sigla em inglês) tem fundos suficientes para realizar suas operações o final de maio, depois que muitos doadores suspenderam seus financiamentos devido às acusações de Israel de que alguns funcionários da organização participaram do ataque do grupo militante Hamas em 7 de outubro, disse o chefe da UNRWA nesta terça-feira.

"O que posso dizer hoje é que podemos realizar nossas operações até o final de maio, enquanto há um mês eu tinha apenas a visibilidade para a próxima semana ou duas semanas", disse o comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, à Reuters em Genebra.

"Mas isso também mostra o quanto é ruim a situação financeira da organização."

A UNRWA, que fornece ajuda e serviços essenciais aos refugiados palestinos em Gaza, na Cisjordânia ocupada por Israel e em toda a região, está em crise desde que Israel acusou 12 de seus 13 mil funcionários em Gaza de envolvimento no ataque de 7 de outubro contra o país, que desencadeou a guerra no enclave palestino.

As acusações fizeram com que vários países, inclusive os Estados Unidos, suspendessem o financiamento. Muitos países, incluindo Canadá, Austrália, Finlândia e Suécia, têm retomado suas contribuições desde então.

"Tenho esperança de que mais deles retornem", disse Lazzarini sobre os doadores.

Israel informou à ONU que não aprovará mais os comboios de alimentos da UNRWA para o norte de Gaza, onde a fome provavelmente se instalará até maio, de acordo com um relatório publicado na semana passada. Um porta-voz do governo israelense disse na segunda-feira que Israel deixará de trabalhar com a UNRWA em Gaza.

Lazzarini descreveu a decisão de Israel de não permitir que os comboios de alimentos da UNRWA cheguem ao norte de Gaza como projetada para "evitar que as pessoas em perigo de morte" sobrevivam.

"O plano B é voltar ao plano A. É de extrema importância que os comboios tenham acesso ao norte", disse Lazzarini. "Com certeza estaremos buscando parcerias, quem mais pode fazer isso em nosso nome. Nosso foco são as pessoas que correm risco de morte neste momento no norte de Gaza."