Ações de China e Hong Kong fecham em alta com destaque para setor imobiliário

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta terça-feira, com compras por capital estrangeiro pelo segundo dia consecutivo, enquanto o foco também recaia sobre medidas de apoio para o setor imobiliário do país, que enfrenta dificuldades.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,51%, enquanto o índice de Xangai avançou 0,17%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,88%.

Os órgãos reguladores chineses estão pressionando os bancos a acelerarem as aprovações de novos empréstimos para incorporadoras imobiliárias privadas carentes de dinheiro, disseram pessoas com conhecimento do assunto na segunda-feira.

A volatilidade do mercado imobiliário da China tem impacto limitado sobre o sistema financeiro do país, e alguns "sinais positivos" surgiram no mercado, disse o presidente do banco central na segunda-feira.

O capital estrangeiro registrou compras líquidas de 4,7 bilhões de iuanes (651,09 milhões de dólares) por meio do esquema Stock Connect.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,04%, a 40.398 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,71%, a 2.757 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,33%, a 20.126 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,10%, a 3.233 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,41%, a 7.780 pontos.