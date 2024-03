'Dia todo com música e sobra bateria': por que este fone faz sucesso

Se você não vive sem música e podcasts ao longo do dia e ainda precisa fazer e receber chamadas com frequência, um bom fone de ouvido é essencial. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo sem fio da marca Tranya com um preço interessante: R$ 159,99.

O fone T20 é à prova d'água, com certificação IPX7. Você pode usar o aparelho a qualquer momento e em diversas situações, como sob a chuva, na academia, durante atividade física.

O que tem de bom?

O aparelho pode mergulhar até um metro de profundidade na água e por no máximo 30 minutos.

Sem fios para você se enroscar.

Você pode atender ligações ou ouvir mensagens de áudio enquanto caminha ou está no transporte público.

Modo de jogo de baixa latência: ouça sem delay em relação à imagem, de acordo com o fabricante.

Bateria dura bastante. Com uma única carga você pode utilizar o fone por até oito horas. Quando a bateria acabar, você pode carregar os fones utilizando o estojo, que proporciona até 40 horas de funcionamento.

O que diz quem comprou:

O fone possui quase 4,5 mil avaliações e nota 4,6 (de um máximo de 5) na Amazon, parceiro do UOL. Confira alguns comentários:

O fone é incrível em tudo que promete. A qualidade do som é ótima, com um som nítido e limpo, sem ruído ou chiados, é como se você estivesse dentro da música de fato. [...]

Pedro Henrique

Eu amo esses fones. O som deles é excelente, com grave muito bom, isola muito bem o som externo e vem com várias opções de borrachinha para se adequar ao ouvido. Muito prático e simples. Adoro o tamanho dele e da caixinha. A bateria dele também dura bastante. Recomendo.

Madashua Lumen

[...] O acabamento é bom e o case é bem pequeno e fino, fácil de carregar dentro de um bolso. Os fones encaixam confortavelmente no ouvido e acompanham seis pares de ponteiras de silicone com diferentes tamanhos e texturas. A bateria realmente dura bastante. Em nenhuma das minhas sessões de uso consegui esgotá-la totalmente antes de retornar o fone ao case, mesmo com o modo bass boost ativado.[...]

Diogo Tinoco

Se você gosta de qualidade de som e excelentes recursos, esse é o produto ideal. Perfeito encaixe na orelha, assim como é leve e não machuca. Esse fone superou muito minha expectativa. A bateria dura muito tempo mesmo, chegando perto de 8 horas de uso por carga. Com a caixinha para recarregar você passa o dia inteiro escutando música e sobra tempo. [...]

Rubem Gonçalves

Um excelente fone, é muito resistente a quedas, já ajoelhei em cima, e olha que sou pesado, e resistiu, tem graves no seu modo bass boost bacanas o suficiente para me atender, isola bem o barulho externo e a qualidade do som no geral é boa.

Luig

Pontos de atenção

O aparelho também recebeu algumas críticas sobre o funcionamento do Bluetooth e microfone. Veja algumas opiniões:

Quando penso no valor pago pelo produto em comparação a qualidade do som, duração da bateria, design e conforto do aparelho, eu faria uma avaliação de 5 estrelas, contudo, tem um problema bem chato, o Bluetooth. Principalmente se você quer ouvir música indo para o trabalho e está acostumado (ou fadado) a utilizar metro, trem ou ônibus (ambientes cheios), pois ao deixar o celular no bolso, ele fica com muita interferência, muita mesmo. O som trava/falha [...]

David C. Oliveira

Os graves poderiam ser um pouco mais acentuados, mas não chega a prejudicar a audição. O microfone deixa a desejar, por isso não recomendo para quem irá fazer uso dos fones em chamadas de áudio/vídeo de longa duração. [...]

Ronald

