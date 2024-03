À espera do julgamento de Moro, PT empurra decisão sobre candidato em Curitiba para abril

Sem chegar a um acordo, o Diretório Nacional do PT resolveu, nesta terça-feira, 26, empurrar a decisão sobre fechar aliança com o PSB ou lançar candidatura própria à Prefeitura de Curitiba para a Executiva Nacional, que vai se reunir em abril. O partido está dividido e o imbróglio tem como pano de fundo a disputa entre os deputados Zeca Dirceu e Gleisi Hoffmann, que comanda o PT.

A prioridade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesse momento, é conseguir apoio para sua reeleição, em 2026. A ordem é para que o PT só lance candidatos competitivos ou, então, apoie outros nomes, mesmo que de partidos de direita, desde que a negociação envolva o respaldo dessas legendas para sua campanha a novo mandato.

"O PT decidiu não decidir sobre aliança ou candidatura própria em Curitiba", escreveu Zeca no X (antigo Twitter), sob protesto. "Sigo pré-candidato e confiante que a prudência, o bom diálogo, fatos novos, vão proporcionar uma boa solução."

Como mostrou a Coluna do Estadão, Zeca quer concorrer à Prefeitura da capital paranaense, mas o grupo de Gleisi defende o apoio do PT ao deputado Luciano Ducci (PSB).

Em troca, Ducci promete avalizar a eventual candidatura de Gleisi à cadeira de Sérgio Moro (União Brasil), caso o senador seja cassado e haja uma eleição suplementar para a sua vaga. Só que Zeca também está de olho na cadeira de Moro.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná marcou para 1.º de abril o julgamento das ações que pedem a cassação do senador por abuso do poder econômico. Até lá, o PT não tomará nenhuma decisão e avaliará o cenário.

Além disso, há no partido a percepção de que esse processo contra Moro não termina antes de 2025, uma vez que, qualquer que for o veredicto, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).