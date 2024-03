30 novos carros, 16 eletrificados: o que Nissan lançará até 2026

A Nissan confirmou que pretende estrear até 30 novos modelos globalmente até o ano de 2026, sendo 16 deles eletrificados. A informação foi dada pelo CEO da montadora, Makoto Uchida, em um evento na última segunda-feira. As mudanças são feiras em prol de um aumento de vendas anuais em 1 milhão de unidades nos próximos dois anos.

O plano

A marca japonesa prevê que 60% de sua linha global de motores a combustão seja renovada, o que se espera que seja um impulso para ajudar a montadora a aumentar suas vendas em 1 milhão até 2026.

A Nissan pretende reduzir custos de elétricos em 30% na próxima geração, visando uma paridade de custos entre elétricos e carro a combustão até 2030.

No teaser divulgado pela marca, é possível identificar alguns carros, como um crossover elétrico que substituirá o Nissan Leaf, a próxima geração do Nissan March (conhecido em outros lugares do mundo como Micra), o Nissan Kicks e o Nissan Juke entre outros.

A Nissan revelou que lançará oito modelos novos na China (todos elétricos), sete nos EUA e Canadá, seis na Europa, cinco no Japão, cinco no Oriente Médio (todos SUV), três na Índia, três na África e dois na Oceania.

Uchida também disse que o investimento da marca em elétricos aumentará em 70%, apesar dos 30 veículos prometidos até 2026 apenas 16 serem eletrificados. A marca prevê que lançará 34 modelos eletrificados entre 2024 e 2030.

A marca terá 40% de sua linha eletrificada até 2026, aumentando para 60% em 2030.

Dentro do 1 milhão que a empresa visa vender, o número é dividido entre 330 mil unidades extras na América do Norte, 200 mil na China, 90 mil no Japão e aproximadamente mais 300 mil entre África, Oriente Médio, Europa e Oceania.

O plano 'Arco' mostra o nosso caminho para o futuro. Ele ilustra nossa progressão contínua e capacidade de navegar pelas mudanças nas condições do mercado. Este plano nos permitirá ir mais longe e mais rapidamente na promoção de valor e competitividade. Confrontada com a extrema volatilidade do mercado, a Nissan tomará medidas decisivas orientadas pelo novo plano para garantir o crescimento sustentável e a rentabilidade Makoto Uchida, presidente e CEO da Nissan

