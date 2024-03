Wall St inicia semana em baixa; Boeing limita perdas no Dow

Por Shashwat Chauhan e Bansari Mayur Kamdar

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street iniciaram a semana encurtada por feriado em baixa nesta segunda-feira, com os investidores aguardando comentários de autoridades do Federal Reserve e dados sobre a inflação, enquanto a Boeing subia depois que a fabricante de aviões informou que seu presidente-executivo deixará o cargo.

Tanto o S&P 500 quanto o Dow registraram seus melhores ganhos percentuais semanais até o momento este ano na sexta-feira, com o Fed mantendo sua orientação de três cortes na taxa de juros este ano.

Operadores agora veem uma chance de quase 71% de o Fed realizar o primeiro corte em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, em comparação com cerca de 55% no início da semana passada.

"As ações podem se consolidar antes da Páscoa", disse Raffi Boyadjian, analista-chefe de investimentos da XM.

A leitura de fevereiro do índice de preços PCE, o indicador de inflação preferido do Fed, será divulgada na sexta-feira, quando os mercados dos EUA estarão fechados para o feriado da Sexta-feira Santa.

"O outro risco é que qualquer reação possa ser exagerada em meio à baixa liquidez com o feriado da Páscoa, já que os mercados dos EUA estarão fechados na sexta-feira e só reabrirão na segunda, quando a maioria dos outros mercados importantes permanecerá fechada", disse Boyadjian.

O Dow Jones caía 99,74 pontos, ou 0,25%, a 39.376,16 pontos. O S&P 500 tinha queda de 12,15 pontos, ou 0,23%, a 5.222,03 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 56,43 pontos, ou 0,34%, a 16.372,39 pontos.

A Boeing limitava as perdas no Dow, com alta de 2,4%, depois de anunciar que o presidente-executivo Dave Calhoun deixaria seu cargo no final de 2024.