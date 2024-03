Vereador leva soco de segurança em micareta no interior da Bahia; vídeo

O vereador Ronaldo do Nadinho (União-BA) levou um soco de um segurança durante um evento em Tucano, na Bahia.

O que aconteceu

Vídeo mostra vereador discutindo com segurança e levando soco no rosto. Uma filmagem da confusão mostra Ronaldo do Nadinho também empurrando o segurança, que revida com um soco.

Empresa responsável pela segurança nega envolvimento. A Cabral Segurança afirmou que "não tem qualquer envolvimento" com a agressão sofrida pelo vereador e que "repudia veementemente qualquer tipo de agressão". A empresa não informou se o empregado foi afastado ou demitido.

Vereador tentava "resolver confusão no camarote". Em nota publicada em seu perfil, Ronaldo do Nadinho afirmou que a ação do segurança foi "uma afronta aos princípios de civilidade e respeito mútuo".

"Agressão vil e covarde", diz presidente de câmara. O presidente da Câmara de Vereadores de Tucano, Belmiro Ferreira da Silva, escreveu que condena a agressão e se solidariza com Ronaldo do Nadinho.