Vendas de novas moradias nos EUA têm queda inesperada em fevereiro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de novas moradias para uma família nos Estados Unidos caíram inesperadamente em fevereiro, mas os dados do mês anterior foram revisados para cima, apontando para uma força subjacente uma vez que persiste a escassez de imóveis usados no mercado.

As vendas de novas moradias caíram 0,3% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 662.000 unidades, informou o Departamento do Comércio nesta segunda-feira.

O ritmo de vendas de janeiro foi revisado para cima, para 664.000 unidades, contra 661.000 unidades informadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de moradias novas, que respondem por mais de 10% das vendas de casas nos EUA, aumentariam para uma taxa de 675.000 unidades em fevereiro.

As vendas de novas moradias são contadas no momento da assinatura de um contrato, o que as torna um indicador importante do mercado imobiliário. No entanto, elas podem ser voláteis na base mensal. Em fevereiro, as vendas avançaram 5,9% na comparação anual.

O mercado de imóveis novos tem desafiado os aumentos de 525 pontos-base na taxa de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022, sustentado por uma escassez de imóveis usados no mercado.

