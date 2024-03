Trump vai enfrentar jurados em abril antes de encarar eleitores em novembro

A decisão de um juiz de Nova York nesta segunda-feira de marcar para 15 de abril o julgamento do caso de Donald Trump sobre um suborno a uma estrela pornô aumenta a probabilidade de que o ex-presidente receba pelo menos um veredicto que pode complicar sua candidatura para recuperar a Casa Branca em 5 de novembro.

Em outro tribunal de Nova York nesta segunda-feira, uma decisão em um caso separado deu um pouco de espaço de manobra financeira para Trump, que tenta fortalecer o caixa de campanha e manter seu império imobiliário intacto.

Trump é acusado de ter criminalmente alterado registros comerciais para encobrir um pagamento de 130.000 dólares pelo silêncio da estrela pornô Stormy Daniels, pouco antes da eleição de 2016.

Os advogados de Trump afirmam que o objetivo do pagamento foi poupar a si mesmo e a sua família de constrangimentos e não ajudá-lo a vencer a eleição.

Depois de o juiz Juan Merchan ter fixado a data de 15 de abril, Trump gabou-se de que o caso poderia reforçar a sua campanha, dizendo a jornalistas numa das suas propriedades próximas: "Também pode me tornar mais popular porque as pessoas sabem que é uma farsa".

Trump acusa o presidente Joe Biden, seu adversário na eleição de novembro, de travar uma caça às bruxas legal contra ele e acusou o juiz de corrupção, sem apresentar evidências de qualquer uma das alegações.

Estrategistas republicanos afirmam que os eleitores se acostumaram com seu comportamento de quebrar as regras, mas que um veredicto de culpado pode prejudicar sua habilidade de conquistar votos indecisos que definem as eleições.

Segundo pesquisas de opinião da Reuters/Ipsos, um quarto dos republicanos e metade dos independentes dizem que não votarão em Trump se um júri o condenar por um crime.

Neste momento, apenas o caso de Nova York com certeza irá a julgamento antes de novembro.

Os advogados de Trump ganharam mais algumas semanas para analisar as provas fornecidas ao Estado pelos procuradores federais, que optaram por não apresentar queixa depois de investigarem o pagamento efetuado por Trump a Daniels.

Mas o juiz negou o seu pedido de novo adiamento e marcou a data do julgamento para 15 de abril. Isso significa que o caso poderá ser encerrado até o final de maio.

Trump também responde ainda a dois processos criminais que o acusam de tentar reverter a derrota para Biden na eleição de 2020 e outro que o acusa de ter manejado informações confidenciais irregularmente após deixar a Casa Branca em 2021.

Ele se declarou inocente de todas as acusações contra ele.

SALVA-VIDAS FINANCEIRO

Os problemas legais de Trump também ameaçam o seu bolso. Ele já acumulou mais de meio bilhão de dólares em sentenças, além dos honorários legais cada vez maiores dos seus advogados.

Trump tem até segunda-feira para pagar uma sentença de 454 milhões de dólares em um caso civil por fraude, que ele afirma não poder pagar. As autoridades de Nova York estavam prontas para confiscar ativos seus.

Mas um tribunal de apelações de Nova York lhe deu 10 dias para depositar uma caução de 175 milhões de dólares, enquanto recorre da decisão. Trump disse que conseguiria essa quantia rapidamente.