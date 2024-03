Terremoto deixa cinco mortos e 1.000 casas destruídas em Papua-Nova Guiné

Ao menos cinco pessoas morreram e quase 1.000 casas foram destruídas por um terremoto de 6,9 graus de magnitude que abalou o norte de Papua-Nova Guiné, anunciaram as autoridades do país do Pacifico.

"Até o momento perdemos quase 1.000 casas", disse Allan Bird, governador da província de Sepik Oriental.

As equipes de emergência "ainda estão avaliando o impacto do terremoto", que atingiu a maior parte da província, acrescentou.

O comandante da polícia provincial, Christopher Tamari, disse à AFP que cinco mortes foram registradas, mas que o número pode ser maior.

Dezenas de localidades na margem do rio Sepic enfrentavam uma grande inundação quando o tremor afetou a região.

Fotos mostram casas de madeira que desabaram durante a inundação.

Os terremotos são frequentes em Papua-Nova Guiné, localizada na região conhecida como Anel de Fogo, uma área de intensa atividade tectônica que abrange o sudeste asiático e a bacia do Pacífico.

sft/cwl/mas/zm/fp

© Agence France-Presse