Swift planeja lançar plataforma para moedas digitais de países em até 24 meses

Por Marc Jones

LONDRES (Reuters) - O sistema global de pagamentos bancários Swift está planejando lançar uma nova plataforma, nos próximos 12 ou 24 meses, para conectar as moedas digitais de bancos centrais, atualmente em desenvolvimento, ao sistema financeiro existente, informou a instituição à Reuters.

A novidade, que seria uma das mais significativas até o momento para o nascente ecossistema de moeda digitais de autoridades monetárias, dado o papel fundamental do Swift no setor bancário global, provavelmente será ajustada para quando as primeiras principais moedas forem lançadas.

Cerca de 90% dos bancos centrais do mundo estão agora explorando versões digitais de suas moedas. A maioria não quer ser deixada para trás pelo bitcoin e por outras criptomoedas, mas está lutando contra as complexidades tecnológicas.

O chefe de inovação do Swift, Nick Kerigan, disse que seu último teste, que levou 6 meses e envolveu um grupo de 38 membros de bancos centrais, bancos comerciais e plataformas de liquidação, foi uma das maiores colaborações globais em moedas digitais de BCs e ativos "tokenizados" até o momento.

Seu foco era garantir que as moedas digitais de diferentes países pudessem ser usadas em conjunto, mesmo que fossem construídas com diferentes tecnologias subjacentes ou "protocolos", reduzindo assim os riscos de fragmentação do sistema de pagamentos.

O teste também mostrou que elas poderiam ser usadas em pagamentos altamente complexos de comércio ou de câmbio e, potencialmente, ser automatizadas para acelerar e reduzir os custos dos processos.

Kerigan disse que os resultados, que também provaram que os bancos poderiam usar sua infraestrutura existente, foram considerados um sucesso por aqueles que participaram e deram à Swift um cronograma para trabalhar.

"Estamos analisando um roteiro para produzir (lançar como um produto) nos próximos 12 a 24 meses", disse Kerigan em uma entrevista. "Está saindo do estágio experimental para algo que está se tornando realidade."