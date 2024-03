"Sonho acordar e descobrir que a guerra acabou", diz menina de 10 anos que vive em Gaza

"Eu gostaria de ter filmado o número de mães que me receberam chorando, porque elas não têm mais como proteger seus filhos da fome ou das bombas." Estas são as palavras de James Elder, diretor da Unicef na Faixa de Gaza. As primeiras vítimas desta guerra, diz, são as crianças. Mais de 12.000 morreram, de acordo com as Nações Unidas, e quase 600.000 jovens de Gaza foram forçados a fugir de suas casas.

Alice Froussard, correspondente da RFI em Ramallah, com colaboração de Mohammed Ebeid, de Gaza

Durante todo o dia, eles andam pelas vielas do campo de deslocados de Nuseirat, em Gaza. Meninos e meninas, que brincam com o que acham pela frente, passam o tempo como podem. Uma delas é Salma, uma menina de Gaza, de 10 anos.

Como muitas das crianças que moram ali, Salma vive olhando para o céu. "Ainda dá para ouvir o som dos aviões que continuam bombardeando", diz.

Mas existem também os aviões "do bem", que fazem lançamentos de ajuda humanitária. E é nesses que Salma tenta prestar mais atenção. "A gente fica muito feliz quando ouve esses aviões no céu, porque sabemos que eles ajudam pessoas que estão com fome e sofrendo muito", disse.

"Não vejo nada além de tristeza em seus olhos"

A menina palestina teve que fugir de sua casa na Cidade de Gaza, em poucas horas perdeu tudo e agora vive em uma tenda com as duas irmãs e os pais. "Todas as noites, quando durmo, sonho em acordar e descobrir que a guerra acabou, porque o que estamos vivendo é um pesadelo", diz.

Ao seu lado, o pai relata seu desgaste físico e psicológico. Yasser diz que não sabe mais o que fazer pelos filhos. "Sempre vi esperança nos olhos deles, mas desde que tivemos que sair de casa, só vejo tristeza nos olhos deles. Eles entenderam muito bem que agora estamos caminhando para um futuro totalmente desconhecido", diz.

De acordo com a ONU, nos primeiros quatro meses, a ofensiva de Israel matou mais crianças do que todos os conflitos dos últimos quatro anos em todo o mundo.