Sinner vence holandês e avança às oitavas em Miami

ROMA, 25 MAR (ANSA) - Após derrotar o compatriota Andrea Vavassori, o tenista italiano Jannik Sinner superou o holandês Tallon Griekspoor e avançou às oitavas de final do Masters de Miami, nos Estados Unidos.

O atual número 3 do ranking mundial teve dificuldades em bater o adversário, mas acabou se recuperando do ruim primeiro set e garantiu a virada, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/1.

Apesar do susto, o jovem tirolês conquistou sua 18ª vitória em 19 jogos na atual temporada.

O australiano Christopher O'Connell será o adversário do italiano nas oitavas de final. O duelo ocorrerá na próxima terça-feira (26), a partir das 13h (de Brasília). (ANSA).

