'Testa de ferro': renda de mulher de Rivaldo subiu 1444% em um ano, diz PF

A renda da mulher do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa cresceu 1444% em um ano, segundo relatório da Polícia Federal.

O que aconteceu

O aumento da renda anual de Erika Andrade de Almeida Araújo saiu de R$ 32,6 mil, em 2014, para R$ 504 mil, em 2015. "Fica evidente que uma mudança abrupta ocorreu a partir de 2015, ano em que a primeira empresa constituída iniciou suas atividades e ano em que Rivaldo assumiu a Delegacia de Homicídios da Capital", diz o relatório da PF.

Rivaldo foi preso ontem pela Polícia Federal suspeito de obstruir as investigações do caso Marielle. Ele também foi apontado como "responsável por ter o controle do domínio final do fato". O delegado assumiu a chefia da Polícia Civil em 2018, um dia antes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Para a PF, Erika é "uma espécie de testa de ferro" e as empresas dela com o marido são "de fachada". Ela também entrou na mira da operação da polícia ontem e foi apontada como responsável por lavar o dinheiro recebido por Rivaldo.

Em 2017, a renda anual de Erika aumentou ainda mais e chegou a R$ 927 mil. No mesmo período, ela e o ex-chefe da Polícia Civil passaram a adquirir imóveis — em 2021, eles compraram um apartamento em Jacarepaguá por R$ 777 mil.

Foi nesse mesmo período, segundo a PF, que Rivaldo recebia valores para não investigar determinados casos — alguns deles ligados a bicheiros. O relatório cita, por exemplo, que o miliciano Orlando Curicica afirmou que existia um "sistema de pagamento mensal realizado pelas milícias às delegacias".

A investigação também aponta que "chama atenção o volume de operações financeiras via 'depósito em espécie', grande parte sem identificação da origem". Em uma das empresas, por exemplo, Erika sacou R$ 880 mil — "tal prática dificulta a análise do "caminho do dinheiro".

O Coaf (Conselho do Controle de Atividades Financeiras) afirmou à PF que Erika se declarou sócia das empresas e recebi R$ 28,9 mil por mês para ser "inspetora de qualidade". Antes das empresas, o maior salário da esposa de Rivaldo girava em torno de R$ 4.830, quando ela trabalhava para Prefeitura do Rio. Erika é advogada.

Segundo relato [do miliciano], a DH [Divisão de Homicídios] teria recebido de pessoa ligada ao contraventor Rogério de Andrade cerca de R$ 300 mil para não "perturbar" os prováveis envolvidos na execução de Pereira.

Trecho do relatório da PF

O UOL tenta contato com Erika, porém ainda não obteve retorno. O espaço será atualizado assim que houver uma manifestação.

Movimentações somam mais de R$ 6,5 milhões

A análise bancária feita pelos agentes apontou que de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, Erika movimentou mais de R$ 6,5 milhões. Desse valor, R$ 3,3 milhões foram em operações de crédito — parte para a empresa Mais I Consultoria Empresarial e para Armis Consultoria, ambas dela e do marido.

As operações em débito foram ao todo R$ 3,2 milhões. "Entre os beneficiários identificados, os principais fazem parte de seu núcleo familiar", afirma a PF. Desse montante, R$ 313 mil foram para Rivaldo, por exemplo.

Rivaldo e sua esposa Erika, pessoa sem qualquer qualificação para realizar as atividades das empresas constituídas, realizavam, em pleno 2016 e anos seguintes, grande parte de suas transações em espécie.

Trecho do relatório

Organização criminosa

Segundo a PF, Rivaldo "constituiu uma verdadeira organização criminosa nas entranhas" da instituição. A investigação afirma que o delegado era o "líder e agente cooptador das demandas espúrias do grupo", mas contava com ao menos outros três apoios — entre eles, de sua esposa.

Foi Rivaldo quem garantiu a impunidade do crime, segundo Ronnie Lessa, que executou os tiros contra a vereadora e o motorista Anderson Gomes. As declarações de Lessa foram feitas em delação premiada à PF.