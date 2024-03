Granado, Bioderma e Nivea: testamos 3 três cremes hidratantes para mãos

As mãos são o nosso primeiro contato com o mundo. A gente pega, encosta, toca em tudo. Resultado: a pele pode ficar ressecada.

Mas não se você tiver o creme para as mãos certo. Testei três produtos e conto para você, a seguir, o resultado. As marcas foram Granado, Bioderma e Nivea.

O que gostei

Dá aquela impressão de que hidrata bem.

Tem um aroma suave com ação antiodor (de cigarro ou temperos).

Com óleos vegetais (de arroz, maracujá e açaí) na fórmula, a sua textura é mais oleosa.

Pontos de atenção

O produto demora um pouquinho para absorver (e dá-lhe massagear) e o aroma continua presente.

Você fica sentindo que aplicou um creme de mãos, sabe? Diz que é porque ele forma uma camada protetora. Mas, de fato, ele não some totalmente na pele.

Para quem vale a pena

Funciona para quem está com as mãos muito ressecadas ou ásperas e precisa de um alívio imediato.

Acho bom para um spa de mãos, no fim do dia.

O que gostei

Para começar, achei incrível que ele seja indicado para mãos e também para unhas e cutículas. Amo um produto multifuncional.

Não tem perfume, o que acho ótimo porque a mão da gente vive em movimento e não gosto delas com cheiro de nada.

A textura é bem mais leve que o creme de Granado e some completamente na pele, que fica confortável mas não escorregadia. Basta uma rápida massagem.

Ele contém niacinamida, um ativo queridinho do skincare que acalma e repara a pele.

Pontos de atenção

A marca diz que a hidratação resiste à lavagem das mãos e que dura 24 horas. Mas, apesar de elas ainda ficarem macias depois de lavar, sinto que preciso reaplicar para manter a sensação de conforto. Por isso, carrego na bolsa.

Para quem vale a pena

Funciona para quem gosta de produto sem perfume e não curte a sensação de pele pegajosa.

É indicado para pele sensível, seca e muito seca.

O que gostei

Outro produto multifuncional: tem ação antibacteriana, além de hidratar e proteger as mãos do ressecamento.

Com óleo de jojoba na fórmula, realmente deixa a pele confortável e macia.

O mais leve dos três, é rapidamente absorvido.

Não tem perfume.

Pontos de atenção

Dermatologistas alertam que a gente não deve usar produtos antibactericidas (o caso desse creme) o tempo todo sob risco de desequilibrar a microbiota natural da pele, essencial para que ela continue saudável.

É importante reforçar que ele não substitui a lavagem das mãos.

Para quem vale a pena

Ótimo para quando você está sentindo as mãos não tão limpas assim e quer dar uma higienizada rápida, sem água, e sem ressecar (com álcool em gel).

É indicado para pele normal e seca.

Qual dos três vale mais a pena?

Se suas mãos estão muito ressecadas e você curte uma textura mais densa, aposte no da Granado.

A pele está seca mas você prefere um creme com textura mais leve, que não deixe a pele escorregadia? A melhor opção nesse caso é o da Bioderma - e de bônus, cuida das unhas também.

Agora, se as mãos não estão tão secas assim e você quer dar uma higienizada sem ressecar, vá de Nivea.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).