Petróleo sobe impulsionado pelo risco sobre a produção russa

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (25), impulsionados pela perspectiva de cortes na produção russa de petróleo após os ataques ucranianos a refinarias.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 1,54%, para 86,75 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, subiu 1,63%, para 81,95 dólares.

Os preços já haviam subido no início da sessão devido a outro ataque ucraniano com drones a uma importante refinaria durante o fim de semana.

Mas os preços realmente decolaram depois que a imprensa informou na segunda-feira que Moscou havia pedido aos operadores que reduzissem a produção em 471.000 barris por dia para cumprir as metas de redução da Opep+.

Segundo a Reuters, que cita fontes anônimas, o governo russo ordenou às empresas que reduzam a produção de petróleo no segundo trimestre para garantir que cumpram a meta de produção de 9 milhões de barris por dia (bpd) até o final de junho.

Os ataques com drones "causaram uma queda considerável nos níveis de utilização [nas refinarias russas], o que inevitavelmente afetou as exportações de produtos do país e deu um impulso adicional aos preços do petróleo", lembrou Tamas Varga, analista da PVM Energy.

No sábado, houve um incêndio em uma refinaria de petróleo na província russa de Samara, que tinha sido atacada por um drone, informou o governador regional.

A refinaria, operada pelo gigante petrolífero russo Rosneft, é uma das maiores da região de Samara, com capacidade de produção de 7 milhões de toneladas de petróleo por ano, de acordo com as informações disponíveis em seu site oficial.

