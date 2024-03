Pesquisadores acham obra interrompida por erupção em Pompeia

NÁPOLES, 25 MAR (ANSA) - As recentes escavações em curso no Parque Arqueológico de Pompeia, na Itália, resultaram em novas descobertas, principalmente sobre como a população da época erguiam suas construções.

Os pesquisadores que estão concentrados em Regio IX, na parte central do sítio, encontraram um local que estava em obras pouco antes da erupção do vulcão Vesúvio, pois ferramentas de trabalho, telhas, tijolos e pilhas de cal foram encontradas no espaço.

De acordo com os estudiosos, a antiga obra, que nunca foi concluída em virtude do fenômeno de 79 d.C., abrangia todo o quarteirão.

O objetivo das novas escavações na área era regular a estrutura hidrogeológica ao longo da fronteira entre as partes já escavadas e as não exploradas em Pompeia.

"Pompeia é uma arca do tesouro e nem tudo foi revelado em toda a sua beleza. Muito material ainda precisa surgir. Nunca antes tantas escavações foram ativas no local: podemos dizer que é um recorde das últimas décadas", celebrou ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano. (ANSA).

