'Imagino o desespero', diz Lindbergh Farias sobre Bolsonaro em embaixada

O deputado federal do Rio de Janeiro Lindbergh Farias (PT) disse ao UOL News desta segunda (25) que fica "imaginando o desespero" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em ter ficado 2 dias na embaixada húngara após entregar passaporte em fevereiro.

Lindbergh Farias também afirmou que entrou com representação no Ministério Público pedindo a prisão preventiva do ex-presidente junto com outros deputados.

É algo inacreditável. Você tem a operação de 8 de fevereiro, em que dois assessores de Bolsonaro foram presos e teve a apreensão do passaporte [do ex-presidente]. Eu fico imaginando o desespero, porque é uma ação desesperada claramente de quem tentava fugir da aplicação da lei penal. Ele tava sabendo daquele inquérito, ele sabe que não tem jeito. Ele vai ser preso. Lindbergh Farias, deputado federal (PT-SP)

Claramente o que Bolsonaro fez dá condições de uma prisão preventiva. Ele tava ali para fugir da aplicação da lei penal, do inquérito que vai acabar com a sua condenação. Alguma coisa tem que ser feita. Entrei no Ministério Público com representação agora. Lindbergh Farias, deputado federal (PT-SP)

Hoje já entramos com uma representação e ao final a gente pede, com esses argumentos, justamente a prisão preventiva [de Jair Bolsonaro]. Lindbergh Farias, deputado federal (PT-SP)

Lindbergh Farias leu trecho do pedido citando que a atitude de Bolsonaro em ficar dois dias na embaixada da Hungria era uma "tentativa de blindagem com apoio de governo estrangeiro". Parlamentares do PT já assinaram a peça.

[O pedido diz que] 'Na perspectiva de se furtar a aplicação da lei penal. Ademais, se a apreensão do passaporte visou exatamente evitar tentativas de fuga do país, a pavimentação de tentativa de eventual asilo político, pode ser caracterizada como uma forma de descumprimento da medida cautelar imposta. O que também legitimaria a decretação da prisão preventiva'. Tem vários outros deputados assinando. Lindbergh Farias, deputado federal (PT-SP)

É um movimento importante depois dessa loucura. Porque é inacreditável que o Bolsonaro tenha feito isso, passado dois dias na embaixada da Hungria. [?] Dei entrada agora 16h30 nessa representação [no MP], a gente tá coletando [assinaturas], do PT tem vários, mas acho que outros parlamentares de outros partidos podem assinar também. Lindbergh Farias, deputado federal (PT-SP)

Farias destacou que é preciso que o STF (Supremo Tribunal Federal) haja para dificultar a fuga do ex-presidente.

A gente só resolve isso com uma decisão cautelar. Não vai ser a gente aqui na Câmara, nem os senadores, mas a partir de uma provocação do Ministério Público, [cabe] o Supremo decidir alguma coisa que dificulte o processo de fuga dele. Lindbergh Farias, deputado federal (PT-SP)

Eu falei da prisão preventiva, [?] tornozeleira eletrônica eu vi na coluna da Mônica Bergamo. [É] A única forma de impedir que Bolsonaro continue a atrapalhar as investigações, a tentar criar esse clima de incendiar o país nessas ameaças tentando intimidar, é uma medida cautelar tomada pelo Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. Lindbergh Farias, deputado federal (PT-SP)

