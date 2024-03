'Papa tem 87 anos e seu cansaço é normal', tranquiliza médico

ROMA, 25 MAR (ANSA) - O médico italiano Sergio Alfieri, cirurgião do papa Francisco, tranquilizou os fiéis nesta segunda-feira (25) sobre o estado de saúde do líder da Igreja Católica, que tem apresentado cansaço e sintomas gripais devido a uma bronquite nas últimas semanas.

Em entrevista ao jornal italiano "Corriere della Sera", o diretor do departamento de cirurgia do Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, disse não ver "situações preocupantes".

O Pontífice "é um homem de 87 anos com enormes responsabilidades. É normal que passe por momentos de cansaço", explicou ele.

Segundo Alfieri, "o Santo Padre é bem coerente com a sua idade e com as dificuldades respiratórias ocasionais nos períodos mais frios e também devido à anterior cirurgia pulmonar a que foi submetido há muitos anos".

Jorge Bergoglio começou apresentar sintomas gripais em 24 de fevereiro, logo após ter passado uma semana recluso para os exercícios espirituais da quaresma, e desde então tem evitado proferir catequeses e pronunciamentos longos.

"Não o vejo todos os dias, mas posso garantir que ele não tem nenhuma doença específica. Ele faz exames periódicos", garantiu.

O cirurgião do argentino destacou ainda que ele "é um homem com responsabilidades como chefe de Estado do Vaticano, e isso o obriga a tomar decisões". " Quando olha por aquela janela está a dirigir-se a um bilhão e meio de católicos e não só a eles, algo que não acontece exatamente com todos da sua idade", reforçou.

Para Alfieri, o Santo Padre tem a mente de um homem de 60 anos e consegue ficar à nossa frente enquanto continua a liderar o Vaticano sem problemas. "Mas, como é normal, ele tem as dores e as dores de um senhor de 87 anos que geralmente leva uma vida mais tranquila e talvez fique em casa diante da televisão", concluiu.

Alfieri já conduziu duas cirurgias no papa Francisco, sendo a primeira há dois anos, para tratar uma estenose diverticular no cólon, e a segunda em junho de 2023, para correção de uma hérnia formada na cicatriz da operação anterior.

O cirurgião, que já concluiu mais de nove mil operações ao longo da carreira, vem da escola de profissionais que é próxima aos pontífices. Alfieri foi aluno de Giovanni Battista Doglietto, antigo membro da equipe de Francesco Crucitti, médico que entrou para a história por ter operado João Paulo II três vezes.

