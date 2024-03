Papa se reunirá com artistas, jovens e presos em Veneza

CIDADE DO VATICANO, 25 MAR (ANSA) - O papa Francisco viajará para Veneza no próximo dia 28 de abril e, entre seus compromissos, se reunirá com jovens, presos e artistas do Pavilhão do Vaticano na 60ª edição da Bienal de Arte da cidade italiana.

Segundo a programação divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé nesta segunda-feira (25), o Pontífice fará quatro discursos, incluindo a homilia da missa na Piazza San Marco.

Francisco decolará de helicóptero do Vaticano às 6h30 (horário local) para pousar às 8h, diretamente na praça interna da penitenciária feminina de Giudecca, onde será recebido pelo patriarca monsenhor Francesco Moraglia, pela superintendente Maria Milano Franco D'Aragona, pela diretora Mariagrazia Felicita Bregoli e pela comandante da Polícia Penitenciária, Lara Boco.

Às 8h15, no pátio interno do presídio, está marcada uma reunião com as reclusas, cerca de 80, que o argentino cumprimentará pessoalmente uma a uma.

Logo depois, às 8h45 (horário local), Jorge Bergoglio chegará à igreja de Maddalena (Capela da Prisão) para se reunir com o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, curador do Pavilhão da Santa Sé na Bienal de Arte de Veneza.

Lá, às 9h, o Papa saudará os artistas participantes da exposição, proferindo um discurso também na presença das autoridades. Às 9h30, o religioso sairá da ilha de Giudecca e chegará de barco-patrulha à Basílica de Santa Maria della Salute, onde às 10h, na praça em frente, encontrará os jovens de Veneza e das dioceses do Vêneto.

No final do discurso, acompanhado por uma delegação de jovens, às 10h30, o Papa atravessará a ponte flutuante que liga à Piazza San Marco e será recebido na entrada pelo governador da região, Luca Zaia, pelo prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro.

Por volta das 11h, o líder da Igreja Católica celebrará uma missa, seguida da recitação da oração Regina Caeli. No término da celebração, às 12h30, o Santo Padre entrará em privado na Basílica para venerar as relíquias de San Marco.

Por fim, Francisco irá a bordo de um barco ao heliporto do Colégio Naval "F. Morosini" de Sant'Elena, onde se despedirá das autoridades civis e religiosas que o acolheram. Ele decolará às 13h para pousar no Vaticano às 14h30 (horário local). (ANSA).

