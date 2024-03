Novo Ford Mustang chega mais barato e traz acelerador por controle remoto

Um dos carros mais famosos do mundo, o Ford Mustang chega à sétima geração no Brasil justamente no ano em que completa seis décadas de lançamento.

Refinado como nunca, o cupê chega com visual renovado, ainda mais musculoso, condução refinada e com o tradicional motor 5.0 V8 naturalmente aspirado e tração traseira. Como o Mustang da geração anterior, o câmbio é automático de dez velocidades.

Em sua novíssima geração, o esportivo importado dos Estados Unidos desembarca em solo brasileiro exclusivamente na versão GT Performance, com preço sugerido de R$ 529 mil - o esportivo já pode ser encomendado e a previsão de chegada das primeiras unidades é para o fim de junho.

O valor é R$ 47.490 mais baixo na comparação com o preço de tabela do Mustang da geração anterior, com a ressalva de que o modelo "antigo" vendido até há pouco no Brasil é da edição limitada Mach 1, com foco na performance nas pistas, e o novo é da configuração padrão.

Imagem: Divulgação

Dentre as várias melhorias do novo Mustang está o ganho de 5 cv na potência e de 7,5 kgfm de torque em relação ao Mach 1 - com seu propulsor V8, o GT Performance rende 488 cv e 57,5 kgfm, enquanto a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 4,3 segundos - mesmo tempo do Mach 1.

A lista de aprimoramentos inclui, ainda, freios a disco Brembo nas quatro rodas (o Mach 1 traz freios Brembo só nas dianteiras), aumento de 30% na rigidez torcional do chassi, aprimoramentos na suspensão e a possibilidade de acelerar o motor a distância, pela chave, para impressionar os amigos.

O avançado sistema de amortecimento adaptativo MagneRide da suspensão ganhou nova calibragem e, agora, é capaz de "prever" buracos e ajustar em uma fração de segundos a dureza amortecedores para reduzir o impacto nas rodas e nos pneus.

Imagem: Divulgação

Por fora, o visual ficou ainda mais "musculoso", com destaque para os vincos pronunciados dos para-lamas traseiros e para o novo conjunto ótico frontal com faróis full-LED esguios, dotados de três fachos em cada peça.

A traseira, também redesenhada, exibe um spoiler na tampa do porta-malas e traz lanternas de LED divididas em três seções, como é tradição desde o primeiro Mustang, lançado em 1964.

Imagem: Divulgação

Quanto aos itens de segurança, o novo Ford Mustang sai da fábrica com sete airbags e um pacote bem recheado de assistências à condução, como reconhecimento de placas de limite de velocidade, farol alto automático, câmera de ré, alerta de tráfego cruzado, controle de velocidade adaptativo que funciona também no anda e para do tráfego urbano, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, monitoramento da pressão dos pneus e centralização automática do veículo na faixa.

Nesta nova geração, a lista de equipamentos de proteção aos ocupantes e pedestres é acrescida por sensores de estacionamento traseiros, assistente de manobras evasivas e alerta de ponto cego.

Em relação à conectividade, o Mustang é equipado com atualização de novas funções "over the air", pela internet, operação remota de diversos itens via aplicativo no celular e monitoramento a distância de diversos itens de manutenção e troca recorrente, como a condição do óleo lubrificante do motor.

São, ao todo, seis modos de condução, que permitem ajustar uma série de parâmetros como sensibilidade do acelerador, assistência da direção, dureza dos amortecedores, velocidade da troca de marchas e até o ronco do propulsor.

Como se não bastasse, o cupê tem recursos específicos para uso em pistas fechadas, com modo drift, que ajuda o piloto a executar as famosas derrapagens controladas, e um sistema que trava as rodas dianteiras pra fazer "borrachão" com as traseiras e, com isso, aquecer os respectivos pneus antes de uma corrida de arrancada.

Interior totalmente renovado

Imagem: Divulgação

Boa parte das novidades da sétima geração do esportivo da Ford está concentrada na cabine, que é completamente nova.

Destaque para as duas telas gigantes e "flutuantes" que compõem o painel de instrumentos e a central multimídia como se fossem uma só peça, voltada para o motorista.

Imagem: Divulgação

A Ford diz que o conjunto é inspirado em aviões de caça e as respectivas telas medem 12,4 polegadas (cluster) e 13,2 polegadas (multimídia).

O cupê ganhou carregamento de celular sem por indução e, agora, tem conexão com smartphones via Apple CarPlay e Android Auto sem a necessidade de cabo.

Além disso, o acabamento da cabine ficou mais luxuoso, trazendo materiais macios ao toque e revestimentos variados e de boa qualidade.

Ford Mustang GT Performance 2024 - R$ 529 mil

Imagem: Divulgação

Principais itens de série: controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, alerta de ponto cego, farol alto automático, conexão com celular sem fio via Android Auto e Apple CarPlay, carregamento de celular por indução, freio de mão eletrônico com função auto hold, sistema de som B&O premium com 11 alto-falantes e um subwoofer, bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e ventilação, volante de couro aquecido, sete airbags, rodas de liga leve de 19 polegadas, suspensão adaptativa MagneRide, freios de alta performance Brembo nas quatro rodas, seis modos de condução, escapamento duplo com quatro ponteiras cromadas e ajuste de válvula ativo, detecção automática de buracos, chave presencial, partida e aceleração do motor a distância, monitoramento remoto das condições do veículo e navegação GPS nativa.

FICHA TÉCNICA

Motor: V8, gasolina, injeção direta e indireta. 488 cv de potência a 7.250 rpm e 57,5 kgfm de torque a 5.000 rpm

Câmbio: automático de 10 marchas

Tração: traseira, diferencial traseiro com deslizamento limitado

Dimensões: 4,81 m de comprimento, 1,96 m de largura, 1,40 m de altura e 2,72 m de distância entre-eixos

Peso: 1.836 kg em ordem de marcha

Porta-malas: 382 litros

Capacidade de carga: 334 kg

Freios: discos ventilados na dianteira e na traseira da Brembo

Suspensão: independente nos dois eixos com amortecedores adaptativos e 6 modos de condução

Direção: elétrica

Pneus: 255/40 R19 na dianteira e 275/40 R19 na traseira

Capacidade do tanque: não informada

Aceleração de 0 a 100 km/h: 4,3 s

Velocidade máxima: não informada

Consumo médio: não informado

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

*Viagem a convite da Ford