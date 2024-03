Nova Chevrolet Spin 2025: veja preços, versões e principais itens de série

A General Motors divulgou hoje (25) as versões e os preços da linha 2025 da Chevrolet Spin, que ganhou novo visual por dentro e por fora e nova calibração do motor 1.8 flex que equipa a minivan desde o seu lançamento, em 2012.

O modelo tem preço inicial de R$ 119.990 na configuração de entrada LT com câmbio manual de seis marchas e vai a R$ 144.990 na versão topo de linha Premier, sempre equipada com transmissão automática de seis velocidades.

Confira o conteúdo de cada versão:

Chevrolet Spin LT manual - R$ 119.990

Principais itens de série: seis airbags, cintos dianteiros com pré-tensionador, aleta de não afivelamento dos cintos, faróis e lanternas de LEDs, câmera de ré, painel digital de oito polegadas, central multimídia de 11 polegadas, sistema de monitoramento remoto OnStar com wi-fi, segunda fileira com bancos corrediços, rodas de aço 15 polegadas com calotas.

Chevrolet Spin LT automática - R$ 126.990

Principais itens de série: todos os equipamentos da Spin LT manual mais câmbio automático de seis marchas, controle de velocidade de cruzeiro e dutos de ventilação traseiros.

Chevrolet Spin LTZ - R$ 137.990

Principais itens de série: todos os equipamentos da Spin LT automática mais terceira fileira de assentos (7 lugares), volante com revestimento de material sintético similar a couro, bancos com revestimento híbrido, ar-condicionado digital, partida por botão, sensor de chuva, sensor crepuscular, sensores de estacionamento traseiros, computador de bordo e rodas de liga leve de 16 polegadas.

Chevrolet Spin Premier - R$ 144.990

Principais itens de série: todos os equipamentos da Spin LTZ mais alerta de colisão, alerta de saída de faixa, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, indicador de distância do carro à frente, carregador de celular por indução, bancos com revestimento de material sintético similar a couro, grade dianteira com detalhes cromados, rodas com 16 polegadas com acabamento usinado e rack de teto preto.

Principais novidades

A nova Spin 2025 chega retocada por fora, sobretudo no design frontal.

O para-choque e a grade ganharam identidade exclusiva, deixando a minivan visualmente mais agradável.

O modelo da GM também ficou um pouco mais alto (16 mm) e, segundo a marca, o intuito é ajudar na "luta" entre motoristas, lombadas e obstáculos do cotidiano.

Sobre o motor

Imagem: Divulgação

A Chevrolet divulgou que a nova Spin manterá o propulsor 1.8 Flex (geração SPE/4 ECO) de 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque, com melhorias.

Segundo a marca, o carro "ficou mais esperto em acelerações e manobras de ultrapassagem e até 11% mais econômico". Com isso, a aceleração de zero a 100 km/h ficou 0,3 segundo mais rápida. Agora, com etanol no tanque, a Spin acelera em 11 segundos. Vamos testar.

Imagem: Divulgação

No consumo, a minivan também teve evoluções. De acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), ela é capaz de percorrer 13,4 km/l na estrada e 10,5 km/l na cidade (com gasolina). No uso misto convencional (60% urbano e 40% rodoviário), o ganho de eficiência energética representa quase 50 km extra de autonomia a cada tanque completo de gasolina, de acordo com a General Motors.

Nas dimensões, a Spin está levemente maior. Agora, tem 4,42 metros de comprimento, contra 4,36 metros da antiga. "Devido à silhueta otimizada da Spin, a volumetria da cabine chega a ultrapassar os quatro mil litros, superando em até 30% carros de área de dimensões externas similares", ressaltou a marca.

Imagem: Divulgação

"Há mudanças ainda no sistema de gerenciamento eletrônico e na calibração do conjunto propulsor e da direção. O resultado prático é surpreendente, proporcionando uma dinâmica veicular muito mais refinada ao produto", afirma a fabricante.

Na cabine, a nova Spin preserva os predicados que a consagram - entre os taxistas, principalmente.

São até sete lugares ou 756 litros de volume no bagageiro, enquanto o habitáculo oferece bom nível de espaço, sem rivais em sua categoria - e até mesmo em comparação com veículos maiores.

Imagem: Divulgação

Isso faz dela a opção mais versátil em sua categoria.

Agora a partida do motor pode ser feita por botão, há Wi-Fi nativo e entradas USB dos tipos A e C, além de projeção para Android Auto e Apple Car Play sem fio.

Painel digital

Imagem: Divulgação

A nova Spin é o primeiro automóvel nacional da Chevrolet a receber o VCS (Virtual Cockpit System), caracterizado pelo painel de instrumentos totalmente digital integrado à nova geração do sistema MyLink.

Essa tela é configurável e permite a exibição de uma quantidade de informações sem precedentes na categoria.

Imagem: Divulgação

É composta por duas partes: uma tela de oito polegadas, referente ao quadro de instrumentos, e outra, de 11 polegadas, da central multimídia.

O motorista pode escolher entre seis tipos de layouts, desde um visual minimalista até um mais completo, exibindo a tensão da bateria ou o percentual da vida útil do óleo, por exemplo.

Imagem: Divulgação

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.