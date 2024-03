Mulher morre ao escorregar em cachoeira e cair de altura de 8 metros no PR

Do UOL, em São Paulo

Jeyce Kelly Alves da Silva, de 28 anos, morreu após sofrer um acidente em uma cachoeira em Campina Grande do Sul, no Paraná, no último sábado (23).

O que aconteceu

A mulher se inclinou para ver a cachoeira e escorregou. Ela caiu de uma altura de aproximadamente 8 metros, de acordo com a estimativa dos bombeiros.

Socorristas tentaram reanimar a vítima por 30 minutos. O médico também aplicou adrenalina e entubou Jeyce, mas ela não resistiu e morreu no local. O atendimento mobilizou um helicóptero, um caminhão, uma caminhonete e uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

Jeyce estava com o marido e um casal de amigos. O grupo estava finalizando uma trilha no Morro Capivari Mirim quando aconteceu o acidente, segundo o relato feito à Polícia Militar. Após a queda, o marido desceu a cachoeira para ficar com a vítima e aguardar a chegada dos socorristas.

O investigador da Delegacia de Campina Grande do Sul foi ao local do acidente. Um perito e auxiliares do Instituto de Criminalística também compareceram, segundo a Polícia Militar.

Ao UOL, a Polícia Civil informou que "está apurando o caso e realizando diligências para esclarecer o fato".