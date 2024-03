Minério de ferro sobe com esperança de recuperação da demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, sustentados pela esperança de uma maior recuperação da demanda na China, principal mercado consumidor do minério, e pela promessa de Pequim de apoiar seu mercado imobiliário em dificuldades.

Os ganhos, no entanto, foram limitados, já que persistiam dúvidas sobre se a recuperação da demanda por aço atenderia às expectativas, e os estoques portuários ainda permaneciam altos.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,3%, a 842 iuanes (116,91 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de abril na Bolsa de Cingapura ficou estável em 108,1 dólares a tonelada.

A China otimizará ainda mais sua política imobiliária e motivará efetivamente demandas em potencial, disse a imprensa estatal citando o primeiro-ministro Li Qiang em uma imprensa do gabinete na sexta-feira, no mais recente apelo oficial para apoiar o setor imobiliário em dificuldades.

"Há expectativa de aumento da demanda de minério em meio à melhoria das margens do aço. É fundamental monitorar de perto como a demanda de aço downstream realmente se recupera nas próximas semanas, bem como a movimentação dos preços do aço", disseram os analistas da Sinosteel Futures em uma nota.

A expectativa é de que a demanda por aço e minério de ferro encontre algum apoio de "setores não imobiliários", disseram os analistas da ANZ em uma nota.

"O investimento em infraestrutura deve se beneficiar dos esforços do governo para desenvolver o setor de energia renovável do país", acrescentaram.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian registraram perdas, com o carvão metalúrgico e o coque caindo 0,51% e 1,24%, respectivamente.

"Os estoques de vergalhões provavelmente terão ainda mais acúmulo quando mais usinas siderúrgicas retomarem a produção e a taxa de operação entre os canteiros de obras ainda não tiver se recuperado para o nível do ano anterior", disseram analistas da Citic Futures em uma nota.

(Reportagem de Amy Lv e Zsastee Ia Villanueva)