Michelle defende 'política feminina': 'A gente não precisa queimar sutiãs'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), presidente do PL Mulher, afirmou nesta segunda-feira (25), em evento na zona norte de São Paulo, que a política do partido "é feminina e não feminista".

O que aconteceu

A ex-primeira-dama foi aplaudida após dizer que a política da sigla "é feminina e não feminista". A declaração foi dada durante o evento de filiação de Sonaira Fernandes, secretária de Estado de Políticas para a Mulher, ao PL. Anteriormente, ela era do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, que também estava no evento. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também compareceram à cerimônia.

"A gente não precisa gritar, a gente não precisa queimar os nossos sutiãs, a gente não precisa menosprezar a figura do homem", disse Michelle. Ela ainda declarou que as mulheres são "colaboradoras e ajudadoras", acrescentando que Deus colocou a figura feminina ao lado dos maridos justamente para colaborar e ajudá-los.

Associação da queima de sutiãs com o movimento de libertação das mulheres não é totalmente correta. A expressão foi cunhada, segundo uma reportagem da BBC Brasil, após um protesto ao lado de fora do concurso de beleza Miss América, em 1968. Na ocasião, as manifestantes jogaram vários itens femininos, incluindo sutiãs, que eram tidos como um acessório que oprimia simbolicamente as mulheres, em uma enorme lata de lixo, porém, elas não queimaram os objetos na ocasião.

"Estamos aqui, juntas, para fazer um trabalho sério", diz a presidente do PL Mulher. Finalizando o discurso, Michelle falou que o trabalho realizado no partido será para o "Brasil ganhar" e fortalecer as campanhas municipais de 2024. "Para que o maior número de vereadoras e prefeitas sejam eleitas. Então, que Deus abençoe a cada candidato, que Deus abençoe o nosso presidente, Valdemar [Costa Neto], o meu querido 'galeguinho' dos olhos azuis [Bolsonaro]", reforçou.

Ex-primeira-dama fala em defesa de valores e princípios cristãos, incluindo a vida desde a concepção. "Nós mulheres temos o maior dom que Deus nos deu, o dom de gerar [a vida]. E junto com ele o senhor acrescentou: Fé, resiliência, amor visceral, intuição, viu, maridos? E a mulher tem um olhar especial para a política."

Bolsonaro minimiza ida à embaixada húngara em evento

No mesmo evento, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que frequenta embaixadas de vários países para manter "boas relações internacionais".

Declaração foi dada poucas horas após imagens do político em embaixada da Hungria serem publicadas pelo jornal "The New York Times".

"Temos boas relações internacionais, como até hoje eu mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo, é algo bastante saudável", disse.

Muitas vezes esses chefes de Estado ligam para mim, para que eu possa prestar informações precisas do que acontece em nosso Brasil. Frequento embaixadas também aqui pelo nosso Brasil, converso com os embaixadores

Jair Bolsonaro, em evento do PL

A defesa do ex-presidente já havia confirmado estadia "para manter contatos com autoridades do país amigo". "Nos dias em que esteve hospedado na embaixada magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo atualizando os cenários políticos das duas nações", diz a nota.