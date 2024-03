'Mantenham a esperança e façam barulho', pede Papa a jovens

VATICANO, 25 MAR (ANSA) - O papa Francisco pediu nesta segunda-feira (25) que os jovens "mantenham a esperança" e "façam barulho".

A declaração foi dada em uma mensagem por ocasião do aniversário da Exortação Apostólica pós-sinodal "Christus Vivit".

"Gostaria, antes de mais nada, que minhas palavras renovassem em vocês a esperança. No contexto internacional atual, marcado por tantos conflitos, tantos sofrimentos, posso imaginar que muitos de vocês se sintam desencorajados", disse o pontífice.

"No início do meu pontificado, durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, disse a vocês com firmeza: façam-se ouvir! 'Hagan lio!' (façam barulho). E hoje volto a pedir a mesma coisa: façam-se ouvir, gritem, não tanto com a voz, mas com a vida e com o coração, esta verdade: Cristo vive!", pediu.

"Para que toda a Igreja seja impulsionada a se levantar, a se colocar sempre em marcha e a levar sua mensagem a todo o mundo", completou Francisco.

"Caros jovens, vocês são a esperança viva de uma Igreja em marcha! Por isso, agradeço a vocês por sua presença e por sua contribuição para a vida do Corpo de Cristo. E eu peço: nunca nos deixem faltar seu bom barulho, seu impulso como o de um motor limpo e ágil, sua maneira original de viver e anunciar a alegria de Jesus Ressuscitado!", concluiu o Papa. (ANSA).

