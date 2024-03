Lâmpada inteligente está por R$ 40; saiba como funciona

Investir em lâmpadas smart é um dos primeiros passos para ter uma casa inteligente. Buscando produtos para esse objetivo, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo com R$ 43% de desconto nesta segunda-feira (25).

A lâmpada de LED inteligente da Multi (antiga Multilaser) está R$ 39,90. O modelo foi o produto do tipo mais comprado pelos nossos leitores no ano passado.

O que a lâmpada inteligente tem de bom?

É de LED e tem potência de 9,5 Watts

Oferece 16 milhões de opções de cores, que podem ser alternadas via cartela de cores ou por categorias, como modo noturno, leitura, reunião e lazer

Permite acender, apagar ou mudar de cor e intensidade mesmo fora de casa, via aplicativo Multi Casa Conectada

Também pode ser controlada por comando de voz com ajuda de um aparelho com Alexa ou Google Assistant

Possui base padrão E27 e é bivolt

O que gostamos: torna o dia a dia mais prático; a variedade de troca de cores é outra vantagem deste item.

Para quem é o produto: qualquer pessoa que queira transformar a residência em uma casa inteligente em poucos passos.

O que diz quem comprou

Na Amazon, parceira do UOL, a lâmpada inteligente tem nota média de 4,4 - de um máximo de 5- entre as mais de 260 avaliações. Confira abaixo algumas opiniões de quem comprou.

Coloquei na sala e quartos, assim quando estou com muito sono e noto que esqueci de apagar as luzes, faço pelo meu celular e não preciso me levantar. Tb [também] gosto de tirar a intensidade qd [quando] minha vista está cansada, vou comprar mais. Blêndali Peres Cardoso

Gostei muito, agora 5 lâmpadas dessa marca, e elas se integram com aplicativos de outras marcas tbm, assim uso tudo num só app. Ricardo Gasque Romero

Adoramos o produto, muito fácil de conectar e responde muito bem aos comandos. Tem cores lindas e controle de brilho que deixa qualquer ambiente um charme. Juliana Brazil

Nunca tive interesse em lâmpadas inteligentes, mas agora que estou usando acho ótimo. Fácil de conectar, a luz é forte (mesmo pra 9,5 W), tem timer para desligar e agenda para liga/desliga para quando viajar, uma beleza. Tem um pequeno delay no funcionamento, mas nada que comprometa a experiência de uso. Nota 10! José Wilson da Silva

Pontos de atenção

As principais críticas dos consumidores são sobre erros de conexão com assistentes virtuais.

Dinheiro jogado fora! Só funciona com o próprio app, Alexa não reconhece de jeito nenhum. Cruseiro Fernando

A conectividade com a Alexa é boa, porém ocorrem alguns erros de identificação entre a assistente e o device. Mas a qualidade de cores e controle do app Casa Conectada, é muito bom. De um modelo geral, digamos que é ótimo, nota 8.5. Rodrigo Medeiros

O que uma lâmpada inteligente faz?

Além de iluminar, as lâmpadas inteligentes se conectam à rede wi-fi e podem ser controladas à distância pelo celular ou por assistentes de voz, como a Alexa ou o Google Home.

Isso quer dizer que você pode acionar as luzes da entrada da sua casa antes de chegar ou controlar a intensidade da iluminação na hora de tomar um banho mais relaxante, por exemplo.

Esqueceu de apagar a luz da sala antes de dormir? Dá para resolver isso pelo celular. Algumas permitem ainda que você mude a cor da luz quando e como quiser.

Vale a pena?

Por R$ 39,90 o valor da lâmpada da Multi é competitivo em relação aos concorrentes. Contudo, é preciso verificar se o valor do frete para a entrega na sua cidade não a tornará mais cara do que outras lâmpadas.

Até o fechamento do texto, o frete cobrado no site da Amazon, parceiro do UOL, é de R$ 13,08. Com isso, seu valor ainda é menor do que outras duas opções das marcas i2Go e Tramontina, conforme é possível ver a seguir:

*Com texto publicado em 22 de dezembro de 2023

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).