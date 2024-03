Jovem morre em acidente de trânsito e pai repórter faz cobertura em live

Um repórter decidiu noticiar ao vivo um acidente que vitimou a filha dele no Paraná. A jovem morreu após colidir a moto contra um carro numa rodovia.

O que aconteceu

O comunicador Donatto Candido contou que foi surpreendido com a notícia do acidente da filha. "Já estava me preparando para dormir".

Ele foi até o local do acidente e abriu uma transmissão ao vivo. Donatto tem uma página de notícias no Facebook e costuma noticiar casos policiais.

Kamilly Vitória Cândido, de 21 anos, pilotava uma moto e bateu de frente com um carro na noite de sexta (22). Ela morreu no local do acidente, na rodovia PRC-279 em Faxinal, no norte do Paraná.

Segundo Donatto, a filha estava saindo do trabalho. Kamilly era safrista na empresa Coamo. "Ela estava contente porque tinha arrumado esse bico para fazer".

O UOL tenta contato com a Polícia Rodoviária Estadual do Paraná para mais informações sobre o acidente.