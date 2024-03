Jair Renan anuncia filiação ao PL e pré-candidatura a vereador em SC

Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou a filiação ao partido do pai e a pré-candidatura ao cargo de vereador por Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O que aconteceu

A filiação ocorreu nesta segunda-feira (25). Renan anunciou a filiação com uma publicação, nas redes sociais, de uma foto dele ao lado do governador e presidente do PL no estado, Jorginho Mello, e aparentando segurar a sua ficha de filiação. Escrevendo aos "compatriotas sulistas", Renan disse querer "agradecer ao governador por essa grande honra em fazer parte do time PL".

"É oficial", comentou o filho de Bolsonaro no Instagram. "Ao povo catarinense: saibam que estou nessa guerra até depois do fim, por nossa Liberdade", disse, na legenda da publicação. O prazo para entrar em uma legenda e concorrer ao pleito deste ano é dia 6 de abril.

Renan recebeu o apoio de um dos irmãos, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Eduardo desejou sucesso ao irmão e disse que "a única certeza é que não será fácil e a cobrança será pelo menos o dobro do normal".

No início do mês, Renan foi a um bingo e se apresentou como pré-candidato. Ele também usou um dos bordões do pai. "Estou aqui para ajudar. O que vocês precisarem, tô de pé aqui, é só pedir para mim. Tá ok?" Ele ainda disse estar no local para ajudar — o que, segundo ele, faz desde 2023.

Com a filiação de Renan, todos filhos maiores de 18 anos de Bolsonaro estão envolvidos na política. Flávio é senador pelo RJ, Carlos é vereador, também no Rio, Eduardo é deputado federal e agora Jair Renan é pré-candidato a vereador. Com isso, sobra apenas Laura, de 13 anos, filha de Bolsonaro com Michelle.