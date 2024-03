Itália sediará Campeonato Europeu de vôlei de 2026

ROMA, 25 MAR (ANSA) - A Confederação Europeia de Voleibol (CEV) confirmou que uma das organizadoras da edição de 2026 do Campeonato Europeu masculino da modalidade será a Itália.

Campeã em 2021 e vice em 2023, o país terá a oportunidade de disputar a competição pela segunda vez consecutiva em casa.

Assim como na edição passada, a Itália não estará sozinha na organização, pois dividirá a responsabilidade com Bulgária, Finlândia e Romênia.

"É uma decisão que confirma nossa colaboração frutuosa e, ao mesmo tempo, o compromisso inabalável com o progresso do esporte, que faz da Federação Italiana de Voleibol (Fipav) uma liderança na promoção do vôlei em todo o mundo", disse Aleksandar Boricic, presidente da CEV.

A Itália já recebeu outras cinco vezes a competição, além de já ter conquistado o Europeu em sete ocasiões. (ANSA).

