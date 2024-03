Itália celebra Dante Alighieri em dia nacional

ROMA, 25 MAR (ANSA) - A Itália celebra nesta segunda-feira (25) o dia nacional dedicado ao poeta Dante Alighieri (1265-1321), autor da "Divina Comédia" e "pai" da língua italiana.

"Hoje, 25 de março, celebramos DanteDì ("Dia de Dante", em tradução livre), uma data dedicada ao gênio florentino e pai da nossa literatura", escreveu o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, no X (antigo Twitter).

A data é celebrada sempre em 25 de março, dia em que começa a viagem do poeta na "Divina Comédia", sua obra-prima. "Nós o celebramos em todo o mundo com eventos culturais e sobretudo graças ao extraordinário filme 'Dante', do maestro Pupi Avati", acrescentou o chanceler italiano, fazendo referência às iniciativas organizadas pela rede global de institutos culturais italianos.

Por ocasião do dia anual estabelecido formalmente pelo então ministro da Cultura da Itália Dario Franceschini, em 2020, a Rádio Vaticano lançou uma nova série de podcasts usando material de arquivo para oferecer a completa jornada épica do poeta pelo Inferno, Purgatório e Paraíso.

Nascido em Florença em 1265, o poeta, filósofo e pensador político é uma das figuras culturais mais amadas da Itália no exterior e considerado um dos pais do idioma italiano.

Autor da "Divina Comédia", o poema em que narra sua jornada pelo Inferno, pelo Purgatório e pelo Paraíso, primeiro acompanhado do poeta Virgílio e depois pela musa Beatrice, ou Beatriz, Dante faleceu na madrugada entre 13 e 14 de setembro de 1321, em Ravenna, onde está sepultado. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.