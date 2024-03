Isabela Matte: Minha marca pessoal ficou maior que meu negócio

A vida dos negócios chegou cedo para Isabela Matte, aos 12 anos. Para se sentir aceita e parte um grupo, a adolescente comprava retalhos de tecido com a mãe, levava o material para uma costureira que desenvolvia as peças que desejava e não encontrava nas lojas disponíveis.

O que parecia apenas a vontade de uma pré-adolescente se transformou em um assunto sério quando outras meninas começaram a se interessar e passaram a perguntar de onde eram aquelas roupas, contou a empreendedora em entrevista ao Divã de CNPJ, do Canal UOL.



Com ajuda da família durante 10 anos, o negócio ganhou novas dimensões que fizeram da "Isabela fundadora" a força da marca de roupas, e trouxe o conhecimento que hoje ela compartilha em cursos sobre marketing e empreendedorismo digital na sua nova empresa, a Imatize.

Foi só depois de 8 anos com um negócio que eu fui ensinar alguma coisa sobre ter um negócio para alguém. O que aconteceu é que a marca Isabela Matte (marca pessoal) ficou maior que a loja de roupa. No início era o contrário. A loja de roupas era conhecida no Brasil inteiro. Mas quem era Isabela, como ela fala, o que ela fazia era menos conhecido

E até mesmo Isabela, muito ligada à loja de roupas até seus 19 anos, precisou buscar quem era para além da gestão varejista. Durante três anos, a empreendedora experimentou, desenvolveu novas áreas de interesse e redirecionou seu propósito com o ensino de empreendedorismo, graças à sua habilidade de comunicação.

Eu consigo sintetizar e comunicar muito bem as coisas. Eu conseguia comunicar muito bem o produto que eu estava vendendo, e eu conseguia comunicar muito bem as minhas ideias

Após três anos de preparo, Isabela Matte fechou em 2024 a loja de roupas, negócio que construiu seu público, para concentrar seus esforços no crescimento da Imatize com o ensino de negócios e empreendedorismo digital.

