'Joguei um verde e descobri que meu marido me traía com minha ex-terapeuta'

Quando a advogada Maria*, 46, conheceu o empresário Felipe*, 55, em 2011, foi amor à primeira vista —tanto que levou apenas 9 meses até se casarem e morarem juntos. Os anos se passaram, o casal teve dois filhos e tudo parecia perfeito.

Dez anos depois, a mãe de Maria morreu devido às complicações causadas pela covid-19 e, para lidar melhor com o luto, ela começou a se consultar com uma terapeuta holística, Tereza*, 41, que não é formada em psicologia e nem tem registro no Conselho Federal de Psicologia.

"Eu só não esperava que ela fosse começar a se relacionar com meu marido", diz a advogada ao UOL.

Depressão e terapia

A perda da mãe fez Maria entrar em uma depressão profunda. Ela afirma que, por falta de suporte do marido em um momento delicado, o relacionamento que durou uma década começou a ter complicações.

Lembro de ele falar que eu não era mais a mesma de quando me conheceu. Foi quando decidi dar um basta e entrei com o pedido de divórcio.

Além de ajudá-la com a perda da mãe, Maria conta que Tereza a acolheu durante o processo de separação e sabia das intimidades do agora ex-casal.

Felipe saiu da casa de Maria e criou um perfil nos aplicativos de namoro. Contava todos os detalhes para a ex-esposa, até que encontrou uma namorada.

O novo relacionamento não durou muito tempo porque ele descobriu, segundo Maria, que a moça em questão estava mais interessada no dinheiro de Felipe.

Decepcionado, o empresário procurou Maria, que o aceitou de volta. Ela também o aconselhou a se consultar com sua terapeuta. "Deixei de me tratar com a Tereza para que ele pudesse receber o cuidado que recebi quando minha mãe morreu", conta a advogada.

A suspeita

No dia de aniversário de Maria, Tereza não foi à festa, mas enviou um presente por meio de Felipe. Foi quando o marido mencionou a terapeuta por um apelido. Maria ficou intrigada com a intimidade rápida criada entre os dois em pouco tempo de terapia.

Comecei a achar tudo muito estranho e minha intuição falou para eu não usar o presente que ela me deu, um kit especial de sais de banho. Foi naquele momento que tive certeza que eles estavam tendo um caso pelas minhas costas, só não tinha como provar ainda.

A advogada, então, tentou perguntar para os dois se algo estava acontecendo entre eles, mas ambos negavam estarem juntos. Até que, em janeiro de 2024, Maria decidiu ligar para Tereza e afirmar que havia descoberto a relação que escondiam, e a terapeuta confessou que a suspeita dela era verdade.

Joguei um 'verde' dizendo saber de tudo entre ela e Felipe. Tereza disse que não queria que eu descobrisse daquela forma porque os dois se preocupavam comigo.

Assim que desligou o telefone, a advogada saiu gritando de raiva pela casa.

"A traição por parte dela me doeu mais que a traição do meu ex-marido. Também me doeu quando Tereza me pediu para ficar tranquila porque não falaria nada do que falei na terapia e da minha vida íntima para meu ex-marido", desabafa Maria.

Em pouco tempo, Maria descobriu por meio de um dos filhos que teve com Felipe que a terapeuta havia se mudado para sua cidade e estavam morando juntos. "Decidi que ia seguir em frente e os bloqueei de todas as minhas redes sociais."

As amigas de Maria a incentivaram a compartilhar a história nas redes sociais. Mesmo com certo receio, a advogada gravou um vídeo como desabafo e recebeu centenas de relatos semelhantes.

Maria mantém contato com Felipe por causa da guarda compartilhada dos dois filhos, mas não fala mais com Tereza. Ela ainda afirma que recebeu propostas para encontros amorosos depois que a postagem viralizou.

Não desisti do amor, mas ser uma mulher hétero solteira nos tempos atuais é bem complicado.

* Os nomes foram alterados a pedido da entrevistada