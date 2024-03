Ibovespa fecha com declínio discreto; petrolíferas sobem

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio discreto nesta segunda-feira, com Casas Bahia entre as maiores quedas antes da divulgação do balanço do último trimestre do ano passado, enquanto petrolíferas foram destaque de alta, endossadas pelo avanço do petróleo no mercado externo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,14%, a 126.848,55 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima do dia, chegou a 127.224,32 pontos. Na mínima, a 126.750,47 pontos. O volume financeiro somava 14,3 bilhões de reais antes dos ajustes finais.