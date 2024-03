Ibovespa abre sem viés claro com exterior misto

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista começava a última semana de março com viés positivo, em uma segunda-feira mais negativa em praças acionárias no exterior, mas com alta de commodities como minério de ferro e petróleo, enquanto agentes financeiros aguardam novos resultados corporativos no final do dia.

Às 10h04, o Ibovespa caía 0,03%, a 126.992,54 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, tinha variação negativa de 0,04%.

(Por Paula Arend Laier)