Headphone para o dia a dia: conheça dez modelos a partir de R$ 99

Quer comprar um fone de ouvido Bluetooth, mas não gosta e não se sente confortável com aqueles pequenininhos, que encaixam no ouvido? Uma boa opção para você é investir em um headphone -- modelo com um arco na cabeça que une os dois alto falantes.



Em geral, eles são confortáveis para uso prolongado, além de abafarem o som externo, graças às almofadas. Eles podem ser usados para trabalho, atividades físicas ou ouvir música, sem a necessidade de um fio conectado ao celular ou computador.

Quer adquirir um headphone sem fio bom e com preço acessível? O Guia de Compras UOL separou dez modelos que custam a partir de R$ 99. Confira:

Bateria recarregável para 15 horas de autonomia;

Com almofadas acolchoadas para mais conforto durante o uso;

Som nítido.

Bateria para até 22 horas de uso;

Emparelhamento rápido;

Arco e concha com almofadas confortáveis.

Até 25 horas de duração da bateria;

Multiponto permitindo que você fique conectado a dois dispositivos ao mesmo tempo;

Microfone integrado;

Controle de toque;

Compatível com assistente de voz.

Leve, confortável e com design dobrável;

Até 40 horas de bateria;

Carregamento rápido, com cinco minutos para duas horas de duração;

Conexões multipontos permitem que você mude de um dispositivo Bluetooth para outro;

Botão multifuncional.

Até 50 horas de duração de bateria;

Microfone acoplado;

Botão multifuncional;

Design dobrável;

Redução de ruído externo.

Até 38 horas de duração da bateria;

Microfone acoplado;

Design dobrável;

Redução de ruído com mais de 90% de eficácia com a tecnologia ANC híbrida;

Carregamento rápido: em 5 minutos = 4 horas de duração.

Conexão com até 15 metros de alcance;

Redução de ruídos em até 90%;

Graves 100% mais fortes com tecnologia BassUp;

Até 40 horas de bateria;

Almofadas de espuma de memória e articulações rotativas;

Microfone embutido.

Confeccionado em couro;

Microfone acoplado;

Botão multifuncional;

Design dobrável;

Redução de ruído externo em até 95%;

Carregamento rápido, com 5 minutos para 4 horas de duração.

Até 29 horas de música sem parar;

Microfone integrado;

Botão multifuncional;

Cancelamento de ruído externo;

Até 60 horas de bateria;

Carregamento rápido, com dez minutos para 3h30 de duração;

Botão multifuncional;

Acesso a assistente de voz;

Multiponto permitindo que você fique conectado a dois dispositivos simultaneamente.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).