Lucro ajustado do Grupo Soma cresce quase 14% no 4º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Soma registrou lucro líquido ajustado de 113,2 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 13,9% sobre mesmo período do ano anterior, informou a empresa em balanço nesta segunda-feira.

Sem ajustes, a companhia registrou um prejuízo líquido de 1,85 bilhão de reais no período, após lucro de 72,4 milhões na mesma etapa um ano antes.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia, que detém marcas como Hering, Farm e Animale, foi de 238,5 milhões de reais no trimestre, avanço de 13,2% ano a ano.

A companhia teve receita líquida de 1,5 bilhão de reais nos últimos três meses do ano passado, alta de 10,4% na base anual. A margem bruta ajustada foi a 57,5%, de 54,6% um ano antes.

O Soma anunciou no início do ano sua união com a Arezzo&Co. "O surgimento dessa nova empresa trará grandes oportunidades de geração de valor adicional", disse a empresa em relatório de resultados, pontuando, entre elas, a oportunidade de otimizar a gestão dos canais de multimarcas, e-commerce e franquias.