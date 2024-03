Goolsbee diz que vê três cortes de juros pelo Fed este ano

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta segunda-feira que, na reunião de política monetária do Federal Reserve da semana passada, ele indicou três cortes na taxa de juros para este ano.

Naquela reunião, o banco central dos Estados Unido manteve sua taxa referencial de empréstimos na faixa de 5,25% a 5,5%, enquanto a mediana das estimativas das autoridades apontou para três cortes de juros no ano.

"Eu estava na mediana para esse caso", disse Goolsbee em uma entrevista ao Yahoo Finance, embora tenha se recusado a dizer quando acha que o afrouxamento monetário pode começar.

Goolsbee acrescentou que as leituras de aumento de preços para janeiro e fevereiro foram mais altas do que o esperado, sendo que o "principal quebra-cabeça" ainda é a inflação do setor imobiliário.

"Portanto, estamos em um estado incerto, mas não me parece que tenhamos mudado fundamentalmente a história de que estamos voltando à meta", disse Goolsbee.

(Reportagem de Lindsay Dunsmuir)