Gabigol é suspenso por 2 anos por violar regra antidopagem

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi suspenso por dois anos devido a uma tentativa de fraude durante um exame antidoping no ano passado, informou o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) nesta segunda-feira (25).

"O atleta mencionado foi julgado hoje pelo Pleno TJD-AD e, por maioria de votos, decidiu-se pela ocorrência da violação à regra antidopagem de fraude", indicou a corte em um comunicado enviado à AFP.

Cinco dos magistrados votaram a favor da suspensão e quatro pela absolvição, segundo uma nota do Flamengo, que se mostrou surpreso com a decisão.

"O Clube de Regatas do Flamengo (...) vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada", diz o comunicado.

A suspensão começou a valer a partir do dia 8 de abril de 2023, quando ocorreram os fatos, acrescenta o TJD-AD.

Na ocasião, o Flamengo se preparava para o jogo de volta da final do Campeonato Carioca, no qual foi derrotado por 4 a 1 pelo Fluminense.

O jogador, de 27 anos, foi denunciado em dezembro por supostamente ter dificultado um exame antidoping surpresa no centro de treinamento do clube.

Segundo a denúncia, Gabigol não cumpriu o horário do teste, desrespeitou os responsáveis pelo procedimento e não seguiu suas instruções.

Seus companheiros de time fizeram o exame às 10h, enquanto ele ignorou o chamado e só compareceu para a coleta depois do almoço, de acordo com a acusação.

Quando finalmente chegou ao local do teste, segundo relatos, ficou incomodado porque um oficial o acompanhou até o banheiro. Além disso, ele não respeitou o protocolo de coleta da amostra.

"O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares", escreveu a assessoria de Gabigol em nota divulgada em dezembro.

Este ano, o atacante marcou dois gols e foi titular em apenas dois dos oitos jogos que disputou no Campeonato Carioca.

No próximo sábado, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu no jogo de ida da final do estadual. Em abril, o time estreia na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro.

